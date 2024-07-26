Cпортсмен перечислил симптомы рака, которые он игнорировал

Австралиец Говид Сандж, 38-летний фанат фитнеса, спутал первые симптомы рака с простудой. Об этом пишет портал Today.

© unsplash

Незадолго до диагноза мужчина «чувствовал себя здоровее», чем когда-либо: он увлекался кроссфитом, участвовал в марафонах и фитнес-челленджах. По ночам его резко стали беспокоить ломота в теле и потливость, боль в горле усиливалась. Мужчина решил, что у него грипп или простуда, но симптомы не проходили в течение месяца.

Недомогание мешало привычному ритму жизни:

«Я пошёл к врачу и объяснил своё состояние: очень сильная потливость, боли в спине, плечах и шее, а также постоянная усталость».



Результаты обследования показали немного жидкости, скопившейся у сердца.

Врачи диагностировали агрессивную диффузную В-крупноклеточную лимфому четвёртой стадии. Опухоль выросла вокруг поджелудочной железы и под диафрагмой. Бывшему спортсмену рекомендовали пройти шесть циклов химиотерапии раз в 21 день.

«Я ни в коем случае не считаю себя старым. Но очень интересно, что, как только вам ставят диагноз, вы чувствуете себя молодым. Мне ещё многое предстоит сделать», — подытожил Говид Сандж.



Российские учёные разработали магнитные микрочастицы для выявления онкологии.