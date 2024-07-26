Нарколог объяснил, у кого алкоголь быстрее всего вызывает цирроз

Алкоголь быстрее всего вызывает цирроз печени у людей с гепатитом, предупредил главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. В разговоре с NEWS.ru специалист отметил, что печень просто не в силах справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя.

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"Как известно, этанол, содержащийся в алкогольных напитках, крайне негативно влияет на печень. А если она уже была поражена гепатитом А, В, С, то больной орган просто не в силах справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя — токсинами, которые летят в мозг, сильнее повреждая его", — пояснил нарколог.



По словам Холдина, если человек переболел или болеет гепатитом, ему необходимо полностью исключить из рациона алкоголь. Он подчеркнул, что этанол разрушает клетки печени, ослабленные болезнью. В результате клетки гибнут, замещаются жировой тканью, а поврежденный орган не может нормально функционировать. При дальнейшем употреблении спиртного, предупредил врач, печень увеличивается в размерах, возникают боли.

"Если отказаться от алкоголя и следовать рекомендациям врачей по лечению, заболевание удается победить. Но стоит помнить, что даже для здорового человека безопасной дозы алкоголя не существует", — заключил Холдин.



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