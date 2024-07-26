Российские врачи спасли ребенка, родившегося с пулей в животе

Подмосковным хирургам удалось извлечь пулю из новорожденного ребенка. Об этом пишет mk.ru.

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В отделение хирургии новорожденных перевели младенца с пулей в передней брюшной стенке. Состояние малышки было удовлетворительным. При пальпации живота специалисты заметили, что инородный предмет находится прямо под кожей. А в ходе выяснения обстоятельств оказалось, что пуля попала в девочку еще за несколько месяцев до рождения. Будущая мать была на 30-й неделе беременности, когда произошло ЧП. Отец ребенка тренировался на заднем дворе дома, стреляя по мишеням из пневматического оружия — неожиданно пуля отрикошетила и попала супруге стрелка в живот.

Сразу после произошедшего родители обратились за медицинской помощью. Пострадавшей сделали узи: медики решили, что опасности для жизни и здоровья матери и ребенка нет. В итоге россиянку отправили дохаживать срок.

Когда девочка появилась на свет, ее отправили на операцию. Неонатальные хирурги провели комплексное обследование и установили, что пуля находилась подкожно и не повредила внутренние органы. Хирурги успешно извлекли предмет из крошки, после чего вернули ее в палату к матери на совместное пребывание.

Как только рана зажила, мать с малышкой выписали домой.

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