Нутрициолог предупредил об опасности ресторанов быстрого питания

Если регулярно есть в ресторанах быстрого питания, можно навредить своему здоровью, рассказала в беседе с Пятым каналом нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, употребление фастфуда увеличивает риск развития проблем с сердцем и ЖКТ.

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"Конечно, эта пища не является полноценным здоровым рационом. Дело не только в калорийности, но и в содержании жиров и трансжиров, холестерина, а также повышенном содержании сахаров", — объяснила медик.



Нутрициолог отметила, что также не следует выбирать блюда с переработанными продуктами. Переработанное мясо вредит организму и повышает вероятность онкологических заболеваний. Однако во многих ресторанах быстрого питания стала появляться и здоровая еда, например салаты, супы и каши.

"Такие блюда, конечно, будут максимально предпочтительнее в вашем рационе. Кроме того, можно есть нарезанные фрукты или овощи. Это тоже отличный вариант для перекуса", — добавила Гусакова.



Кроме того, не рекомендуется покупать сладкие газированные напитки, вместо них лучше выбрать воду или чай, заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова рассказала, что рестораны «быстрой еды» торгуют не только вредной пищей. По ее словам, среди фастфуда можно найти полезные салаты, а вместо майонеза лучше заказать кетчуп или горчицу.