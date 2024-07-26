Невролог назвал главные причины социофобии

Развитие социофобии — устойчивого страха взаимодействия с другими людьми — может быть обусловлено наследственностью, рассказала невролог Яна Ковальская. Главные причины возникновения этого мешающего жить психического расстройства она назвала «Ленте.ру».

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Как и многие другие психические расстройства, социофобия возникает в результате сложного взаимодействия биологических факторов и факторов окружающей среды, рассказала Ковальская. К возможным причинам она отнесла прежде всего наследственность.

«Тревожные расстройства, как правило, носят семейный характер, но до сих пор до конца не ясно, в какой степени это связано с генетикой, а в какой — с поведенческим копированием значимых родственников», — Яна Ковальская, невролог.



Врач добавила, что социофобия может развиться из-за особенностей структур головного мозга. По ее словам, в мозгу за реакцию страха отвечает миндалевидное тело, а у людей с гиперактивным миндалевидным телом тревожность в социальных ситуациях обострена.

В заключение Ковальская отметила, что спровоцировать социальное тревожное расстройство может окружающая среда.

«Социофобия может быть приобретенной вследствие неприятной или смущающей ситуации в прошлом. Также родители с высоким уровнем тревоги могут повышать ее уровень у своих детей за счет излишне опекающего поведения», — подытожила она.



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