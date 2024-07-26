Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Оропуш

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением лихорадки Оропуш.

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Как сообщает Роспотребнадзор, риски распространения лихорадки Оропуш, из-за которой в Бразилии умерли два человека, в России исключены. По данным управления, на территории страны отсутствуют резервуары и источники инфекции.

Уточняется, что в РФ не обитают комары-переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus. Кроме того, в пограничных пунктах специалисты мониторят ситуацию и работают над обнаружением граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, передает ТАСС.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш стали две гражданки Бразилии.