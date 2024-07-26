Уролог перечислил привычки, приводящие к мужскому бесплодию

Мужское бесплодие может развиться из-за частого посещения бани, злоупотребления алкоголем и некоторых других привычек, предупредил уролог клиники Medical On Group Евгений Шинкоренко. Их врач назвал в комментарии «Ленте.ру».

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Шинкоренко обратил внимание, что за 20 лет количество случаев мужского бесплодия увеличилось в три раза. Развивается оно из-за варикоцеле (расширение вен мошонки), при котором яички перегреваются и получают меньше свежей крови. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению качества спермы. Проблемы с фертильностью могут также возникнуть из-за неопущения яичка в мошонку, что мешает нормальному функционированию половых органов, заявил врач.

Негативно сказаться на мужском здоровье, по словам уролога, могут и некоторые привычки, например, употребление алкоголя и наркотиков, курение, частое посещение бани, ношение тесного белья, малоподвижный образ жизни, ожирение. Все эти факторы плохо влияют на качество спермы и ухудшают кровоснабжение половых органов.

«Воспаление половых органов из-за инфекций также снижает шансы стать отцом. К тому же негативно на репродуктивной функции мужчин сказывается прием гормональных препаратов, особенно анаболических стероидов», — Евгений Шинкоренко, уролог.



Также собеседник «Ленты.ру» отметил, что качество спермы ухудшается из-за постоянных стрессов и плохой экологии. Негативно влияет на репродуктивную функцию и длительное воздержание. При нерегулярной половой жизни происходит застой спермы в половых путях и деградация сперматозоидов, объяснил врач.

В заключение Шинкоренко призвал мужчин при проблемах с фертильностью и потенцией не заниматься самолечением, чтобы не усугубить ситуацию, а обращаться к специалистам для решения проблемы.

Ранее уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что курение электронных сигарет вредит потенции. Он объяснил, что из-за этой вредной привычки ухудшается состояние сосудов, и органы, в том числе и половые, не получают достаточное количество крови.