ЭКО: репродуктолог объяснил, с какими рисками связано донорство яйцеклеток

Репродуктолог Младова: донорские яйцеклетки с форумов могут нести в себе венерические заболевания. При этом ЭКО с донорским биоматериалом помогает парам завести ребенка, несмотря на диагноз или возраст. Но, как и другие процедуры, она несёт в себе риски и может обернуться неприятными последствиями. Как она проходит и какие подводные камни таит — «Секрету» рассказала эксперт.

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Зачем нужны донорские яйцеклетки

Как объяснила репродуктолог и главный врач клиники Remedi Елена Младова, у женщин количество яйцеклеток определяется ещё до рождения и в течение жизни не пополняется, а только расходуется. Начальное количество яйцеклеток называется овариальным резервом. Помимо невосполнимости этого резерва, со временем качество яйцеклеток ухудшается и они накапливают мутации.

«Для сравнения, шанс забеременеть в одном цикле составляет около 30% в 25 лет и не больше 1−3% после 40 лет».



По словам специалистки, овариальный резерв может пострадать не только от возраста, но и от:

Стресса;

Курения;

Хронического недосыпа;

Гинекологических операций;

Лечения рака;

Некоторых заболеваний, например диабета.

Когда беременность естественным путём или даже с помощью стандартного ЭКО не наступает, женщина может прибегнуть к варианту с донорской яйцеклеткой.

«В сложных случаях они повышают вероятность беременности до 70%», — рассказала репродуктолог.



Откуда берут донорские яйцеклетки и как проходит процедура

Донорами яйцеклеток становятся женщины:

От 18 до 35 лет;

Без наследственных заболеваний;

Без состояний, влияющих на работу репродуктивной системы;

Без психических расстройств;

Без вредных привычек;

Без лишнего или недостаточного веса.

По словам врача, женщину-донора обследуют и подготавливают, извлекают яйцеклетки и замораживают их. Когда находится нужная пара, материал размораживают и отправляют на ЭКО — оплодотворяют, а затем подсаживают эмбрион будущей матери.

Какие риски

Как и в случае с другими процедурами, здесь тоже бывают осложнения. Такая беременность связана с повышенным риском:

Преэклампсии (осложнения беременности, родов и послеродового периода);

Преждевременных родов;

Послеродового кровотечения;

Недостаточности веса у ребенка;

Роды чаще проходят путем кесарева сечения.

Яйцеклетки, которые сами женщины предлагают на форумах или в частных объявлениях, могут таить любые опасности — от генетических мутаций до заболеваний, передающихся половым путем, отметила Младова. Поэтому парам рекомендуют использовать материал от обследованных доноров в адекватных учреждениях.

Чей в итоге малыш

Как объяснила специалистка, ребёнок в итоге генетически будет не мамин. Однако это не мешает женщинам воспринимать малыша как своего — они же его полноценно выносили и родили.

Впрочем, это не мешает родителям воспринимать такого ребёнка, часто еще и долгожданного, как своего.

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