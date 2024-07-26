$85.41-1.1493.17-1.20
Войти в почту

Мутации и венерические болезни. Почему яйцеклетки с форумов опасны и в чём особенности ЭКО с донорским биоматериалом

Репродуктолог Младова: донорские яйцеклетки с форумов могут нести в себе венерические заболевания. При этом ЭКО с донорским биоматериалом помогает парам завести ребенка, несмотря на диагноз или возраст. Но, как и другие процедуры, она несёт в себе риски и может обернуться неприятными последствиями. Как она проходит и какие подводные камни таит — «Секрету» рассказала эксперт.

ЭКО: репродуктолог объяснил, с какими рисками связано донорство яйцеклеток
© unsplash

Зачем нужны донорские яйцеклетки

Как объяснила репродуктолог и главный врач клиники Remedi Елена Младова, у женщин количество яйцеклеток определяется ещё до рождения и в течение жизни не пополняется, а только расходуется. Начальное количество яйцеклеток называется овариальным резервом. Помимо невосполнимости этого резерва, со временем качество яйцеклеток ухудшается и они накапливают мутации.

«Для сравнения, шанс забеременеть в одном цикле составляет около 30% в 25 лет и не больше 1−3% после 40 лет».

По словам специалистки, овариальный резерв может пострадать не только от возраста, но и от:

  • Стресса;
  • Курения;
  • Хронического недосыпа;
  • Гинекологических операций;
  • Лечения рака;
  • Некоторых заболеваний, например диабета.

Когда беременность естественным путём или даже с помощью стандартного ЭКО не наступает, женщина может прибегнуть к варианту с донорской яйцеклеткой.

«В сложных случаях они повышают вероятность беременности до 70%», — рассказала репродуктолог.

Откуда берут донорские яйцеклетки и как проходит процедура

Донорами яйцеклеток становятся женщины:

  • От 18 до 35 лет;
  • Без наследственных заболеваний;
  • Без состояний, влияющих на работу репродуктивной системы;
  • Без психических расстройств;
  • Без вредных привычек;
  • Без лишнего или недостаточного веса.

По словам врача, женщину-донора обследуют и подготавливают, извлекают яйцеклетки и замораживают их. Когда находится нужная пара, материал размораживают и отправляют на ЭКО — оплодотворяют, а затем подсаживают эмбрион будущей матери.

Какие риски

Как и в случае с другими процедурами, здесь тоже бывают осложнения. Такая беременность связана с повышенным риском:

  • Преэклампсии (осложнения беременности, родов и послеродового периода);
  • Преждевременных родов;
  • Послеродового кровотечения;
  • Недостаточности веса у ребенка;
  • Роды чаще проходят путем кесарева сечения.

Яйцеклетки, которые сами женщины предлагают на форумах или в частных объявлениях, могут таить любые опасности — от генетических мутаций до заболеваний, передающихся половым путем, отметила Младова. Поэтому парам рекомендуют использовать материал от обследованных доноров в адекватных учреждениях.

Чей в итоге малыш

Как объяснила специалистка, ребёнок в итоге генетически будет не мамин. Однако это не мешает женщинам воспринимать малыша как своего — они же его полноценно выносили и родили.

Впрочем, это не мешает родителям воспринимать такого ребёнка, часто еще и долгожданного, как своего.

Ранее гинеколог рассказывала, какие народные методы не помогут забеременеть. Подробнее о них можно узнать здесь.