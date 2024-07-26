Мурашко призвал развивать практику студенческих медотрядов по всей стране

Движение студенческих медицинских отрядов нужно развивать во всех регионах России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Челябинск.

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"Челябинская область - опорный регион. Такая инициатива будет полезна. Студенческие отряды нужно развивать и не только в Челябинской области", - сказал министр в ходе экскурсии по Южно-Уральскому государственному медицинскому университету.



В ходе экскурсии Мурашко провели презентацию медицинского студенческого отряда "Клиника".

Ранее руководитель Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев сообщил ТАСС, что студенты из Белоруссии и Киргизии с 1 июля начнут работать в трех челябинских больницах, покрыв кадровую необходимость этих учреждений в младшем и среднем медицинском персонале. В этом году в Челябинске впервые в рамках всероссийского трудового проекта студенческих медицинских отрядов работает студотряд "Клиника". Участие в нем позволит будущим врачам определиться с направлением своего профессионального развития, а также поможет привлечь молодых специалистов в медицинские учреждения Челябинской области.

26 июля министр работает в Челябинске, запланировано посещение ряда больниц, также пройдет рабочее совещание по актуальным вопросам развития здравоохранения Челябинской области.