Зеленый свет поможет от боли и не вызывает вредного привыкания

Таким образом, появился механизм терапии хронической боли и связанных с ней сопутствующих факторов. Известно, что 20% человечества страдает от патологических болезненных состояний. Это негативно отражается на экономике и социальном устройстве общества.

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Хроническая боль приводит к депрессиям, тревожности и иным проблемам. По данным The Conversation, лекарственные средства для купирования симптомов не так эффективны и обладают сильными побочными эффектами, к примеру, вызывают зависимость.

Альтернативу в 2022 году предложили исследователи из Аризонского университета. Оказалось, что зеленый свет привел к росту воспроизводства эндогенных опиоидных пептидов (β-эндорфина и проэнкефалина). Последние - это разновидность морфина.

Такие же результаты получил нейробиолог из КНР Ю-Лонг Тан (институт Фудань).

Ранее стало известно, что раскрыт уникальный механизм плацебо, в мозге нашли нейроны и синапсы, облегчающие боль.