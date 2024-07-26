По каким неочевидным признакам можно понять, что у вас был микроинсульт

Врач Алексеев: сонливость и снижение памяти могут указывать на микроинсульт. Последствия от микроинсульта не столь разрушительные для организма. Иногда симптомы проходят даже без помощи врачей. Этим болезнь и опасна: если не предпринять мер, человека снова может хватить удар. При этом симптомы микроинсульта могут быть не самыми очевидными. «Секрет» узнал у эксперта, как точно не пропустить приступ.

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Чем микроинсульт отличается от обычного

Инсульт — это любое повреждение, которое возникает при остром нарушении мозгового кровообращения, рассказал «Секрету» невролог клиники «Семейная» Максим Алексеев. Например, разрыв сосуда или его закупорка тромбом.

При микроинсульте калибр пострадавшего сосуда меньше, а значит, и объём поражённой ткани мозга тоже меньше.

«Если при классическом инсульте повреждается, к примеру, сонная или средняя мозговая артерия, что приводит к омертвению целой доли мозга, а то и всего полушария, то при микроинсульте поражение мелкой артериолы приводит к формированию очага размером в несколько миллиметров», — пояснил врач.



Чем опасен микроинсульт

При микроинсульте функции организма нарушаются не так сильно, как при обычном. С одной стороны, это хорошо, с другой — чревато опасными последствиями.

«Часто это приводит к недооценке своего состояния пациентом, отсутствию адекватного лечения и повторным сосудистым атакам, которые не всегда кончаются столь же удачно. Исходя из этого, важно понимать, что даже отсутствие явной парализации или исчезновение неврологических симптомов не должно ослаблять бдительность», — сказал собеседник «Секрета».



Как не пропустить микроинсульт

Первый признак — очаговая неврологическая симптоматика, когда те или иные функции головного мозга выпадают. Она зависит от того, какой участок мозга пострадал.

«Поражение мозжечка ведёт к нарушению равновесия и координации. Центральные извилины полушарий — слабость в конечностях одной стороны и/или расстройства чувствительности. Височная доля — нарушения речи. К сожалению, есть некоторые "немые зоны" в мозге, выявить инсульт в которых, тем более небольшого размера, бывает крайне сложно даже опытному неврологу», — сказал Алексеев.



Общемозговые признаки инсульта:

сонливость или возбуждение;

чувство оглушённости;

иногда кратковременная потеря сознания.

«О приближении инсульта могут свидетельствовать сопровождаемая тошнотой или рвотой головная боль, головокружение, шум в ушах. Иногда больной не может ориентироваться в пространстве и времени, нормально мыслить, у него снижается память и способность концентрировать внимание», — рассказал Алексеев «Секрету».



Простые тесты, которые помогут выявить микроинсульт

Одним из способов выявить микроинсульт может быть шкала BE FAST (от англ. — «действуй быстро»), сказал Алексеев.

Она включает в себя тест из 5 простых пунктов:

Balance (равновесие) — обратите внимание, нет ли шаткости при ходьбе, может ли человек стоять без покачивания.

Eyes (глаза) — спросите у человека, хорошо ли он видит перед собой, нет ли выпадения полей зрения.

Face (Лицо) — попросите человека улыбнуться. При инсульте чаще всего один уголок рта остаётся опущенным.

Arms (руки) — попросите поднять обе руки перед собой. При инсульте одна из них может плохо подниматься.

Speech (речь) — заговорите с человеком. Вы можете услышать невнятную речь, её замедление или бессмысленный набор слов.

Если есть хотя бы один из перечисленных симптомов — нужно не терять время (Time) и вызывать скорую, заключил врач.