Медик оценил самые популярные средства для обработки ран

Средства, о которых пойдет речь, наверняка есть в арсенале у каждого человека – это самые популярные антисептические средства. Хлоргексидин, перекись водорода, йод и мыло – именно их чаще всего применяют для обеззараживания ран и ссадин.

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Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин в интервью радио Sputnik сопоставил эти четыре средства.

Говоря о хлоргексидине, эксперт отметил, что хлор – это галоген, который для микроорганизмов является ядовитым, поэтому он позволяет контролировать инфекционные процессы. В хлоргексидине есть спирт – он дает возможность дезинфицирующему препарату глубже проникнуть в ткань – но поэтому его рекомендуется наносить только на кожные покровы, а на слизистые – нет. Для слизистых есть более подходящий препарат – гексорал.

Перекись имеет хорошие обеззараживающие качества. При использовании она пенится, выделяя лишний кислород. В больших концентрациях он обладает бактерицидным свойством, потому что уничтожает в ране микроорганизмы, особенно анаэробные.

Йодом, в отличие от хлоргексидина, рану промывать нельзя, допустимо только обрабатывать края. Использовать сразу два препарата смысла не имеет, потому что хлоргексидин содержит изопропиловый спирт, а йод в нем хорошо растворяется. Так хлоргексидином можно просто вымыть весь йод, рискуя при этом ещё и получить ожог. Можно хлоргексидином смыть грязь, а йод нанести через несколько минут на края раны.

Мыло для обеззараживания также используется – но подходит для этого только хозяйственное мыло, так как оно щелочное. Рана, когда идет воспаление, окисляется, а щелочь выравнивает баланс. Обычное мыло не поможет, и даже, возможно, усугубит ситуацию, поскольку обладает смягчающим действием. При смягчении микроорганизмы получают возможность попасть глубже внутрь.