Врач развеял главный миф о лечении подорожником

Не стоит прикладывать грязный лист подорожника к ране в ожидании лечебного эффекта, рассказала терапевт Татьяна Тарадеева. Главный миф об эффективности народного метода лечения ран врач развеяла в беседе с «Известиями».

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По словам терапевта, нет смысла прикладывать лист подорожника к ранам, он не помогает заживлять их. Кроме того, на листе растения могут быть бактерии, которые при попадании в рану вызовут заражение различными болезнями, в том числе столбняком.

Эксперт объяснила, что противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами обладает сок подорожника, но не сам лист.

«Подорожник содержит фитоноциды и витамин К, способствующие заживлению ран. Он обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, но не сам лист, который принято прикладывать к ссадинам и ранам, а сок, который он выделяет при измельчении», — отметила она.



Вместо того чтобы прикладывать подорожник к ране, следует обработать ее дезинфицирующими средствами: водой, а затем перекисью водорода. После на рану необходимо наложить сухую стерильную повязку, заключила терапевт.

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