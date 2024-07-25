Стоматолог назвал самые опасные народные методы снятия зубной боли

Зубная боль может застать врасплох, причиняя сильный дискомфорт и заставляя искать способы устранить ее. Многие люди прибегают к народным методам, однако некоторые из них могут не только не принести облегчения, но и привести к серьезным осложнениям, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.

© unsplash

Она объяснила, что воспаление — это защитная реакция организма, а боль — сигнал о воспалении или повреждении нерва. Очаг воспаления при этом расположен внутри корневых каналов или за верхушкой корня зуба, то есть на глубине около двух сантиметров. И пока не убрать причину, а это токсины бактерий, количество защитных клеток в зоне воспаления будет только увеличиваться и зубную боль снять не получится.

«Эфирные масла, кайенский перец и чеснок вызывают ожог слизистой десны и могут спровоцировать аллергическую реакцию. Тоже относится к таблетке растолченного анальгина, которым посыпают зуб или втирают в десну. Полоскание спиртом, горячими растворами соли, соды, отварами трав также вызовут только усиление отека и воспаления. Согревающие компрессы в области больного зуба способствуют быстрому распространению инфекции и очень опасны», — предупредила специалист.



Бесконтрольный прием антибиотиков при зубной боли, по ее словам, тоже лишь сгладит клиническую картину и приведет к дальнейшему разрушению костной ткани вокруг зубов.

«И даже если после применения какого-то средства боль прошла, это не значит, что метод сработал. Это скорее говорит об уничтожении ткани, выходе бактерий в кровь и дальнейшем развитии воспаления в хронической стадии. В этом случае лечение будет только хирургическое, то есть удаление одного или нескольких зубов», — подчеркнула стоматолог.



При этом она добавила, что из-за проблем с непролеченными зубами очень часто возникают такие заболевания, как гайморит, тонзиллит и отит.