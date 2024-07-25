О каких болезнях могут сигнализировать седые волосы в молодом возрасте

Врачи Красноярского края говорят, что ранняя седина может быть как вызвана генетикой, так и оказаться симптомами серьезных болезней, включая проблемы с сердцем. У многих людей сегодня седые волосы появляются уже в возрасте между 25 и 30 годами.

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Но если такое происходит еще до 25 лет, то среди причин стоит искать постоянный стресс и курение, но на данный момент наука еще не дала точного ответа на этот вопрос.

Утрату волосами цвета связывают с болезнями сердечно-сосудистой системы, а также аутоиммунными заболеваниями, которые нарушают выработку меланина. А дерматолог из США заявила, что седые волосы могут свидетельствовать об онкологических заболеваниях.

Американские ученые заявили, что из-за эстрогена алкоголь сильнее вредит работе сердца у женщин.