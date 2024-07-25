В Томске врачи спасли подростка, в которого ударила молния

Врачи больницы скорой медицинской помощи №2 в Томске пересадили кожу 14-летнему юноше, который пострадал от удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе областного депздрава.

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Школьника доставили в больницу 26 июня. После полученного подростком разряда врачи зафиксировали у него ожоги 15% поверхности тела. Юноша получил поражение грудной клетки, шеи, головы, верхних конечностей. Также пострадавшему диагностировали частичную потерю памяти.

«Помимо ожогов у пациента была поражена разрядом молнии часть легочной ткани, зафиксирован спонтанный пневмоторакс, в результате чего дыхание было резко ослаблено», — рассказали врачи.



Чтобы восстановить дыхательные функции, юноше сделали плевральную пункцию, удалили из грудной клетки 500 мл воздуха.

Юноше пересадили кожу с бедра на шесть участков тела. Операция прошла хорошо, пострадавшего выписали домой. Ему предстоит реабилитация.