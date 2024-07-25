Врач поделился диетой, которая поможет избавиться от камней в желчном пузыре

Диетолог и нефролог из Уфы Регина Доктор рассказала, что камни в желчном пузыре у некоторых людей могут никак себя не проявлять, а у других вызывать тошноту, горечь во рту и другие симптомы. В этих случаях требуется разный подход.

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Если в первом случае достаточно просто сохранять сбалансированный рацион питания, то в случае ярко выраженных симптомов на две недели больной переходит на специальный рацион, который исключает свежие овощи и фрукты, а также молочную продукцию. Мясо можно употреблять только в виде фарша или очень мелко нарубленных кусочков.

Но для того, чтобы растворить камни, могут потребоваться и специальные лекарства, а также консультация специалиста.

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