Врач рассказал, как вода влияет на утопающего

Если человек тонул в соленой воде, то после успешного спасения повышается риск возникновения сильного отека легких, рассказал «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

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«Отек легких из-за утопления в пресной воде не так ярко выражен, как при попадании в легкие соленой воды. Дело в том, что из-за осмотического эффекта менее соленая жидкость из организма идет в легкие, чтобы уравновесить разницу в количестве соли. Соответственно, чем солонее море, тем выше риск возникновения отека легких после утопления», – отметил Кульбицкий.



Из-за выраженного отека легких при утоплении в соленой воде могут возникнуть патологические состояния, которые могут привести к повреждению структур головного мозга, нарушению работы сердца и других жизненно важных органов из-за недостатка кислорода.

«Кроме того, в легкие с попаданием воды могут также проникнуть и бактерии, из-за чего у человека может развиться пневмония. В холодной и соленой воде меньше бактерий, поэтому риск возникновения пневмонии как одного из осложнений ниже», – рассказал специалист.



Температура воды может повлиять на процесс, отметил врач. В частности, холодная вода замедляет все реакции организма, это может поспособствовать тому, что человек все перенесет легче. В то же время есть риск, что при резком погружении в холодную воду человек умрет от остановки сердца.

Подробнее о том, какие виды утопления выделяют медики, почему утопающий может умереть даже без попадания воды в легкие, как состояние воды влияет на шансы выживания и какие ошибки можно допустить при спасении – в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».