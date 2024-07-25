Какие осложнения могут возникнуть у спасенного от утопления человека

Существует так называемое вторичное утопление, когда человек умирает спустя сутки после того, как его спасли и реанимировали. К такому исходу приводят такие осложнения, как отек легких, острый респираторный дистресс-синдром и пневмония. Об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

© РИА Новости

«Так происходит, потому что после реанимационных мероприятий, когда человек начал дышать и пришел в себя, нужно детально оценить его состояние, провести диагностику. Дело в том, что спустя несколько часов после реанимации могут развиться различные осложнения, вследствие которых человек и умирает», – объяснил врач.



В число таких осложнений входит отек легких. Он возникает, когда жидкость быстро накапливается в легочной ткани. Из-за выраженного отека легких в русле крови уменьшается количество жидкости, которое приводит к гиповолемии (уменьшению объема циркулирующей крови), гипоксии и гипоксемии. Эти патологические состояния могут привести к повреждению структур головного мозга, нарушению работы сердца и других жизненно важных органов из-за недостатка кислорода.

«Также может возникнуть острый респираторный дистресс-синдром. Это дыхательная недостаточность, возникающая из-за воспалительного повреждения легочной ткани. Он делится на три стадии: экссудативную, пролиферативную и фибротическую. При первой стадии происходит отек легких, затем в пролиферативную фазу у большинства пациентов происходит восстановление легких, но у некоторых пациентов процесс переходит в фибротическую фазу. Накопленный в легких фибрин подвергается ремоделированию и может вызывать фиброз», – отметил врач.



Кроме того, вследствие попадания с водой в легкие различных бактерий у человека может развиться пневмония.

Подробнее о том, какие виды утопления выделяют медики, почему утопающий может умереть даже без попадания воды в легкие, как состояние воды влияет на шансы выживания и какие ошибки можно допустить при спасении – в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».