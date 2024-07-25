Хирург назвал срочные меры при укусе пчелы

После укуса пчелы первое, что нужно сделать, — вытащить жало, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что яд данных насекомых является сильным аллергеном.

Яд пчел — сильный аллерген, вплоть до анафилактического шока. Нужно сразу вытащить жало и принять меры для уменьшения скорости всасывания яда. Приложите к месту укуса лед или любой другой холодный компресс. Можно использовать для компресса содовый раствор (чайная ложка на стакан), это позволит уменьшить болевые ощущения и зуд, — добавил Умнов.



По его словам, стоит принять любое средство против аллергии, если оно есть под рукой. Эксперт напомнил, что при укусе пчелы также нужно пить много чистой воды, чтобы снизить токсическое воздействие яда на организм.

Пейте больше чистой воды, чтобы уменьшить общее токсическое воздействие яда на организм. Если чувствуете, что задыхаетесь, сразу обратитесь к врачу. Если есть под рукой любое средство от аллергии — можно принять, — подытожил Умнов.



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