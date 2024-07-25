Россиянам напомнили об опасности пота

Сам по себе пот не страшен для человека, однако на его фоне может развиться потница или присоединиться вторичная инфекция, рассказала aif.ru врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова. В связи с этим она посоветовала следить за своей гигиеной, использовать средства от пота и носить правильную одежду.

По ее словам, чаще всего из-за избыточного пота на коже может появиться потница — мелкопапулезная красная сыпь. Потница по сути является аллергией на свой собственный пот.

Причина потницы — закупорка протоков эккринных желез. И есть ряд предрасполагающих к этому факторов. Например, жаркие условия и тропический климат, какие-то сдерживающие элементы на коже — пластыри, бинты и т. д., напряженная физактивность, прием ряда препаратов, ожирение, когда кожа начинает складываться и в этих складках скапливается пот и начинают развиваться бактерии, — пояснила она.



Кроме того, потницу могут вызвать живущие на коже стафилококки. При определенных обстоятельствах эти патогены активизируются и начинают активно развиваться, что может только ухудшить ситуацию. В такой ситуации нельзя расчесывать потницу, отметила Егорова.

Кроме того, сильно потеющие люди рискуют получить вторичную инфекцию, если на теле есть ранки, которые под воздействием пота постоянно мокнут, добавила врач.

Терапевт Видновской КБ Сабина Дельманова ранее заявила: если усиленное потоотделение беспокоит человека постоянно, затрагивая все тело, это может говорить о серьезных патологиях. Речь идет о так называемом вторичном гипергидрозе.