В Уфе врачи выходили недоношенную девочку с весом 400 граммов

Врачи республиканского Перинатального центра в Уфе спасли недоношенного младенца, родившегося с рекордно низким весом. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Девочка появилась на свет 3 апреля 2024 года. Вес ребенка составлял 400 граммов, рост — 27 сантиметров.

«Сразу после рождения началась борьба за жизнь малышки. Она была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных №2, где ей оказывали интенсивную терапию для стабилизации состояния. Команда врачей совершила настоящее чудо, научив малышку самостоятельному дыханию и наладив ее питание», — подчеркнули медики.



После стабилизации состояния девочку перевели в детскую городскую больницу №17 для дальнейшего выхаживания. Спустя 110 дней после рождения девочка весит 2472 граммов. По словам медиков, у ребенка есть все шансы на полноценную жизнь.