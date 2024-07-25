Кардиолог назвал симптом, который может сигнализировать о скорой смерти

Ощущение холода в руках — опасный симптом, который может стать вестником скорой смерти. Об этом рассказал кардиолог Борис Руденко. Эксперта цитирует «Смоленская народная газета».

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Подобную проблему ни в коем случае нельзя игнорировать, подчеркнул врач. Ощущение холода в руках может появиться из-за сильной закупорки в сосудах. Это, в свою очередь, провоцирует появление сердечно-сосудистых заболеваний. В нормальных условиях кровь движется в прямом направлении от аорты к артериям. При закупорке левой подключичной артерии поток может пойти в противоположном направлении. Это приводит к недостаточному кровоснабжению мозга и риску инсульта.

При первых чувствах недомогания необходимо сразу обращаться к врачу.