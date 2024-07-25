Развеяны мифы о вирусных гепатитах

Несмотря на общемировой прогресс в области профилактики гепатитных инфекций, смертность от них растет, поскольку слишком мало людей с гепатитом проходят диагностику и лечение. Своевременное вмешательство, в том числе проведение противовирусной терапии, позволяет эффективно подавить репликацию вируса, замедлить прогрессирование заболевания и снизить риск развития рака печени. Однако вокруг темы вирусных гепатитов существует множество различных мифов, которые вводят население в заблуждение, поэтому в нашей сегодняшней статье мы попробуем прояснить ситуацию с некоторыми мифами, которые касаются гепатитов, и упорно продолжают сбивать людей с толку.

© РИА Новости

1. Все гепатиты одинаково опасны.

Некоторые формы гепатита разрешаются спонтанно и не требуют специального лечения. Другие могут стать причиной рака печени или необратимого поражения печеночной ткани.

Гепатит А может пройти без лечения, но тяжелый случай может сопровождаться весьма неприятными симптомами. Угроза гепатита А существует там, где отсутствуют удовлетворительные санитарные условия или чистая вода.

Гепатит В может протекать в острой или хронической форме. В случае хронизации течения гепатит В создает высокий риск летального исхода от цирроза и рака печени, однако это наблюдается лишь у 2-6% взрослых. Если же иммунитет человека справился с болезнью, то после острой стадии наступает выздоровление.

Гепатит С в начальной стадии зачастую ничем не проявляется. При этом, в 60-80% случаев воспалительный процесс становится хроническим, что в свою очередь может привести к раку печени, циррозу печени и, в отсутствие лечения, к летальному исходу.

2. В России нет особых проблем с водопроводом и канализацией, поэтому гепатита А не стоит бояться.

Заболеваемость гепатитом А действительно сейчас низкая, но отсутствие широкой циркуляции вируса привело к тому, что у людей нет защитных антител к этому типу вируса. Раньше примерно 50% населения имели эти антитела. Кроме того, всегда есть опасность заражения гепатитом А у населения, которое живет на подтопляемых территориях, а также при посещении жарких стран, в том числе тех, где расположены традиционные места туризма и отдыха. Прежде всего, это страны Африки (включая Египет и Тунис), Азии (Турция, Средняя Азия, Индия и Юго-Восточная Азия, включая острова), некоторые страны Южной Америки и Карибского бассейна.

3. Гепатит С встречается редко.

По статистике гепатитом С заражено более чем 2% населения мира, а число носителей вируса в нашей стране составляет более 5 млн. человек, т.е. почти каждый 30-й является носителем гепатита С.

4. Гепатитом В или С можно заразиться через поцелуй или рукопожатие.

Основными факторами передачи вируса гепатита В и С являются кровь или ее компоненты, а также другие биологические жидкости организма (сперма, вагинальный секрет), но в гораздо меньшей степени. Поэтому основными путями заражения являются медицинские и немедицинские манипуляции, сопровождающиеся повреждением кожи или слизистых оболочек, а также манипуляций, связанных с риском их повреждения. Риск заражения гепатитом С половым путем среди постоянных половых партнеров, один из которых болен гепатитом равен всего 1,5%, при частой смене половых партнеров риск конечно же увеличивается. При бытовых контактах, использовании общей посуды и постельного белья, рукопожатиях, поцелуях или воздушно-капельным путем при чихании или кашле гепатитами В и С заразится невозможно.

5. Бытовой способ передачи это не про гепатит.

Если речь идет о гепатитах А и Е, то заражение может произойти через грязные руки, общую посуду и т.д., поэтому при наличии заболевшего в семье необходимо строго соблюдать противоэпидемические меры.

Кроме того, гепатитами В и С также можно заразится в быту при использовании общих средств гигиены, таких как бритвы, маникюрные ножницы, где достаточно даже небольшого количества крови чтобы заразится.

6. Все больные гепатитами страдают желтухой.

У гепатитов есть явные симптомы – появление темной мочи, желтушности кожи и склер глаз, обесцвеченного стула, но с характерными симптомами протекает только острая форма заболевания, которая, кстати, очень часто заканчивается полным выздоровлением. Например, гепатит А всегда проходит в острой форме, что не скажешь о гепатитах В и С. Подавляющее количество хронических форм гепатита могут никак не проявлять себя в течение многих лет. Поэтому нужно регулярно сдавать анализы крови на гепатит.

7. У больной гепатитом матери обязательно родится больной ребенок.

При хроническом гепатите С так называемая вертикальная (от матери ребенку) передача этой инфекции происходит не более чем в 1-5% случаев и значительно возрастает при высоких концентрациях ВГС в сыворотке крови матери, а также при наличии у нее ВИЧ-инфекции. Для предотвращения вертикальной передачи вируса гепатита В имеются весьма эффективные средства, например: противовирусные препараты в последние недели перед родами, вакцинация детей непосредственно после рождения.

Случаев передачи гепатита С от матери ребенку при грудном вскармливании не выявлено.

8. Заразиться гепатитом можно через укус комара.

Вирусы гепатита В и С не могут передаваться через укусы комаров. Даже если комар укусил инфицированного человека, в слюне насекомого вирус погибает очень быстро.

А вот в цельной крови вирусы гепатита могут сохраняться годами, при комнатной температуре на предметах окружающей среды - в течение 1 недели.

9. Гепатит не поддается лечению.

При помощи современных таблетированных препаратов прямого противовирусного действия 99% пациентов удается полностью избавиться от вируса гепатита С и предотвратить развитие опасных осложнений этой болезни. Курсы лечения длятся 8–12 недель и хорошо переносятся. Подбор терапии осуществляется специалистами индивидуально.

10. Гепатитом С нельзя заразиться дважды.

Если человек прошел курс лечения и полностью вылечился от гепатита С, он может заразиться повторно, поскольку антитела, вырабатываемые в ответ на первичную инфекцию, не создают такой защиты, какую обеспечивает вакцинация. Перенесенный вирусный гепатит С не создает достаточного иммунитета против повторной инфекции.

И это главная причина того, что все меры предосторожности, направленные на профилактику вирусных гепатитов, должны соблюдаться независимо от того, выздоровел человек или нет.

В довершение всего вышесказанного хотелось бы отметить, что самое главное и самое простое, что вы можете и должны сделать – узнать больше о гепатите. Самую полную и достоверную информацию можно получить, проконсультировавшись с врачом-инфекционистом. Если вы человек, который заботится о своем здоровье или вы планируете беременность, сдайте анализы на вирусы гепатита. Если вируса в крови не обнаружено, то можно предотвратить заражение гепатитом В, сделав прививку. Ее эффективность составляет 99%, и в обязательном порядке прививку делают всем новорожденным. Искусственного иммунитета хватает на 8-10 лет, после чего прививку нужно сделать снова.