Невролог перечислила причины инсультов у детей и подростков

У детей также часто встречаются нарушения центральной нервной системы, которые вызваны злоупотреблением гаджетами и фаст-фудом, заявила в пресс-центре НСН невролог Маргарита Россова.

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Аномалии развития сосудистой системы, недостаток воды, курение и прием запрещенных веществ часто становятся причинами инсультов в юном возрасте, заявила в пресс-центре НСН врач-невролог Маргарита Россова.

«Сейчас дети страдают и инсультами. Они чаще бывают у детей в возрасте до 28 дней. Потом в период до 18 лет такое случается реже, и как правило, имеет тяжелое течение – это геморрагические инсульты, которые чреваты летальными исходами. К инсультам у детей и подростков приводят аномалии развития сосудистой системы в головном и спинном мозге, аневризмы. Также часто бывают инсульты из-за нарушения свертываемости крови, бывают аномалии в развитии сосудов на фоне того, что дети пьют мало воды. Помимо этого, есть тенденция у подростков к приему запрещенных препаратов в таблетках или курению, что тоже вредит центральной нервной системе», - рассказала Россова.



Она также отметила, что молодые люди все чаще страдают мигренями.

«Молодые люди, к сожалению, страдают заболеваниями центральной нервной системы. Но они обращаются к врачам по этому поводу не так часто: считают себя здоровыми, и времени у них на это нет. У молодых людей нередки мигрени, это тяжелое заболевание – кто им страдает, тот знает, как невыносимо может болеть голова. Также у молодежи встречается нарушение сна, причем начиная с детского возраста. На это влияет наличие огромного количества гаджетов. Идет большой поток информации на незрелый мозг. Другая проблема – тенденция к плохому питанию, дети едят на ходу: съел булочку, перекусил бургером. Всё это не способствует оздоровлению нервной системы, которая реагирует на любые поражения в организме, в том числе и на проблемы с желудочно-кишечным трактом», - пояснила она.



Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что курение и алкоголь могут стать причинами инсульта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».