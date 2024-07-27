Эксперты рассказали, что делать при укусах змей и пауков

Этим летом в ряде регионов зафиксированы нападения змей и ядовитых пауков на людей. Эксперты "РГ" рассказали, как правильно оказать первую помощь, если все произошло на природе и до больницы - десятки километров.

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Укус гадюки можно легко узнать по месту атаки (чаще всего это руки, ноги), а также отметинам зубов. От них остаются две маленькие точечные ранки.

Чаще всего укус гадюки может вызвать острую боль, которая варьируется от умеренной до интенсивной. Также наблюдается отек или покраснение, а иногда кровоизлияние и образование пузырей, наполненные серозной жидкостью. Укус может вызвать головокружение и рвоту.

После укуса гадюки необходимо уложить пострадавшего так, чтобы место укуса находилось ниже уровня сердца, рассказал хирург Вадим Петров.

"Не рекомендовано накладывать жгут или пытаться отсосать яд. Лучше дать антигистаминные препараты и как можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение для введения антидота и проведения дальнейшего лечения", - подчеркнул врач.



Укусы ядовитых пауков в России вызывают сильную аллергическую реакцию и лишь за редким исключением летальный исход, рассказала главный врач, профессор клинической больницы имени В.В. Виноградова Ольга Шарапова.

"Важно понимать, что укус каракурта вызывает сильную боль, которая может распространяться по всему телу, сопровождаться мышечными спазмами, тошнотой и головокружением", - отметила собеседница "РГ".



Первым делом следует промыть место укуса мыльным раствором и приложить холодный компресс для уменьшения боли и отека, необходимо уменьшить физическую активность, чтобы замедлить распространение яда.

Ольга Шарапова также подчеркивает, что в случае укуса необходимо незамедлительно обратиться к врачу, так как может быть потребоваться введение антидота.

Ведь яд каракуртов (или черных вдов) содержит нейротоксины, которые агрессивно воздействуют на организм человека.