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Daily Mail: В Индии родились сиамские близнецы в виде ребенка с двумя лицами

В Индии родились сиамские близнецы, которые выглядели как один ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Об этом сообщает Daily Mail.

В Индии родились сиамские близнецы в виде ребенка с двумя лицами
© РИА Новости

Отмечается, что дети, появившиеся на свет в деревенской больнице, прожили всего пять часов.

Аномалия стала неожиданностью для матери, которая не проходила пренатальную диагностику.

Для женщины роды прошли без осложнений, говорится в статье.

Daily Mail отмечает, что случившаяся аномалия встречается настолько редко, что у врачей нет названия для нее.

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