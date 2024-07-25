Врач назвала способы спастись, если подавился

Если человек подавился и рядом никого нет, то первое, что необходимо сделать, это начать кашлять, заявила в беседе с NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. По ее словам, основной защитный механизм организма поможет в случае частичной закупорки дыхательных путей.

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Делать это нужно интенсивно. Для усиления можно согнуться. Категорически нельзя подавлять кашель и пытаться вытащить застрявшее пальцами. Если данный прием не помогает и вы чувствуете, что задыхаетесь, у вас есть 1,5 минуты, чтобы помочь себе уже другими способами. Найдите плоскую узкую поверхность (спинка стула, например) и перегнитесь через нее так, чтобы живот был над линией перегиба. Расслабьте ноги, резко навалитесь на предмет. Давление из живота через диафрагму в легкие и вытолкнет инородное тело, — отметила специалист.



Он привела еще один способ — прием Геймлиха. Так, необходимо сжать руку в кулак и приложить ее чуть выше пупка большим пальцем к животу.

Накрываете кулак другой рукой и делаете пять резких надавливаний на себя и вверх. Но этот прием более эффективен, когда его делает кто-то другой, находясь сзади вас. В кино как раз так его и показывают. А вообще, если вы понимаете, что серьезно подавились, пока кашляете, откройте дверь, наберите 112, выйдите на лестничную площадку и звоните соседям в дверь, — заключила Эвелина Овнанян.



Ранее она предупредила, что сухость во рту, тошнота и слабость могут говорить об обезвоживании. Специалист уточнила, что также стоит обратить внимание на чувство жажды, учащенное сердцебиение и раздражительность. По ее словам, человек начинает чувствовать себя плохо, когда в организме воды меньше всего лишь на 2%.