Сухость во рту может быть тревожным признаком: пять серьезных заболеваний

Сухость во рту указывает не только на проблемы в ротовой полости. По словам стоматолога Азада Эйрумлу, этот признак может быть тревожным признаком пяти более серьёзных заболеваний.

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Сухость во рту может быть признаком того, что что-то не так в организме. Это может проявляться такими симптомами, как ощущение липкости во рту, сухость или боль в горле, трудности с жеванием или глотанием или даже неприятный запах изо рта. Подобным образом могут проявляться определённые состояния здоровья.



Так, сухость во рту может предупреждать о следующих заболеваниях:

ВИЧ;

диабет;

болезнь Альцгеймера;

инсульт;

синдром Шегрена.

При выявлении этого симптома Азада Эйрумлу рекомендует обратиться к врачу.

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