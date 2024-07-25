Зубная боль может застать врасплох, причиняя сильный дискомфорт и заставляет оперативно искать способы ее устранить. Многие люди прибегают к народным методам, однако некоторые из них могут привести к осложнениям, сообщила стоматолог-терапевт, пародонтолог, к.м.н. Елена Мартынова.

Она объяснила, что воспаление — защитная реакция организма, в боль — сигнал о воспалении или повреждении нерва. Его очаг может быть расположен внутри корневых каналов или за вершиной корня зуба — на глубине около двух сантиметров. Пока причина не будет устранена — число токсичных бактерий будет только расти, и снять зубную боль не получится.

— Эфирные масла, кайенский перец и чеснок вызывают ожог слизистой десны и могут спровоцировать аллергическую реакцию. Тоже относится к таблетке растолченного анальгина, которым посыпают зуб или втирают в десну. Полоскание спиртом, горячими растворами соли, соды, отварами трав также вызовут только усиление отека и воспаления. Согревающие компрессы в области больного зуба способствуют быстрому распространению инфекции и очень опасны, — предупредила стоматолог.



Бесконтрольный прием антибиотиков при зубной боли, по словам Мартыновой, тоже только сгладит клиническую картину. В дальнейшем это приведет к дальнейшему разрушению костной ткани вокруг зубов.

Стоматолог указала, что если при приеме каких-то средств боль ушла — это не значит, что метод подействовал. Скорее всего, это демонстрирует уничтожение ткани, входе бактерий в кровь и дальнейшее развитие воспаление вплоть до хронической стадии.

— В этом случае лечение будет только хирургическое, то есть удаление одного или нескольких зубов, — подчеркнула Мартынова.



При этом, указала она, из-за проблем с недолеченными зубами очень часто могут возникать гайморит, тонзиллит и отит. Если боль застала где-то в неудобном месте, то необходимо принять обезболивающее. Врач указала, что допустимая доза — три таблетки в сутки и длительность приема не более пяти дней.

— Детям, беременным и кормящим применять эти препараты крайне нежелательно. А чтобы зубная боль вас не беспокоила, достаточно посещать стоматолога два раза в год для осмотра и профессиональной гигиены, — резюмировала врач в беседе с «Газетой.Ru».



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