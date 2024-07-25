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Шаткая походка сигнализирует о дефиците витамина В12, а укорачивание шагов - о возможном начале болезни Паркинсона

Эксперты отмечают ряд характерных симптомов для следующих недугов:

О чем сигнализируют шаткая походка и укорачивание шагов
©  runews24.ru

  • нейродегенеративные заболевания - сокращение длины шага;
  • недостаток витамина В12 - шаткая («пьяная») походка;
  • заболевании периферических артерий - болевые проявления в ягодичных мышцах.

Так как ходьба - это сложный процесс, требующий слаженной работы мозга, мышц различных областей тела. Снижение координации, скорости и плавности моторики человека - повод продиагностировать болезнь Паркинсона. Последняя проявляется в виде нарушении передачи сигналов от мозга к конечностям. По данным журнала The Conversation, в этом случае человек ходит медленнее, его движения менее симметричны, шаги короче, он чаще спотыкается.

Патология периферических артерий приводит к их аномальному сужению. Так как во время ходьбы потребность в кислороде повышается, а нормальное кровоснабжение мышц ног невозможно закономерно повышенная выработка молочной кислоты, появление болевых синдромов, судорог и хромоты.

Еще один симптом - шаткая походка. Врачи склонны отнести его к проявлению недостатка в организме витамина В12. 

Важно! Информация носит ознакомительный характер и не является врачебной рекомендацией. 

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