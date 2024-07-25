О каких проблемах со здоровьем говорят нарушения походки

Сокращение длины шага может быть ранним показателем нейродегенеративных заболеваний. Шаткая, «пьяная» походка иногда свидетельствует о дефиците витамина В12 в организме, а боль в ягодичных мышцах во время ходьбы — о заболевании периферических артерий. Об этом изданию The Conversation рассказал Адам Тейлор, врач и директор Центра изучения клинической анатомии Ланкастерского университета.

© Газета.Ru

Специалист уточнил, что ходьба требует наличия слаженности между мозгом и мышцами рук, груди, спины, живота, таза и ног. Снижение скорости и плавности вашей ходьбы может быть ранним показателем нейродегенеративных заболеваний. При болезни Паркинсона, например, нарушается передача сигналов от мозга к опорно-двигательному аппарату, в результате чего походка становится более медленной и менее симметричной, а длина шага сокращается. При снижении когнитивных способностей человек также может начать чаще спотыкаться.

Болевые ощущения в ягодичных или икроножных мышцах могут говорить о заболевании периферических артерий. Оно характеризуется аномальным сужением артерий, пронизывающих конечности. По словам Тейлора, во время ходьбы потребность мышц в кислороде повышается. Однако из-за сужения сосудов кровь, поступающая в ноги, не может обеспечить нужное его количество. Недостаток кислорода вызывает выработку молочной кислоты в мышцах, из-за чего и возникают боли. Иногда кислородное голодание мышц может провоцировать судороги или хромоту.

Другой тип нарушения походки — шаткость, может свидетельствовать о недостатке витамина В12. Это вещество играет важную роль в обеспечении корректной работы нервной системы. Врач подчеркнул, что проявление такого симптома у взрослых занимает месяцы, в то время как у детей проблемы с равновесием при ходьбе при дефиците В12 могут развиться за гораздо более короткое время.

Ранее врачи рассказали, на какие заболевания может указывать потеря веса.