Взрослых и детей проверят на гепатит С

Скрининговые исследования на гепатит С планируется включить в программу диспансеризации - об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

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Задача по элиминации гепатита С была поставлена на национальном уровне в 2021 году. Это вполне реальная задача, потому что в отличие, например, от гепатита В и ВИЧ гепатит С излечим. Созданы инновационные препараты, способные полностью подавить вирус в организме. Курс лечения занимает, как правило, всего два месяца или около того. И хотя такое лечение недешево (в зависимости от состояния пациента и препарата затраты составляют примерно 200-250 тыс. рублей), с 2021 года в стране сделано многое, чтобы такое лечение стало доступнее.

Владимир Чуланов рассказал, что уже сделано и что планируется сделать в ближайшие годы. Кстати, уже в нынешнем специальную антивирусную терапию получат 100 тыс. пациентов - это впервые в таком большом количестве.

С 1 сентября в России начнет действовать Национальный регистр пациентов с гепатитом С. До этого их учитывали либо по месту наблюдения в медицинском учреждении, либо - в лучшем случае - в региональной базе данных. Но такие пациенты требуют длительного многолетнего наблюдения, и в существующей системе они нередко "терялись" (например, если переезжали в другой город или регион). Единый регистр поможет лучше понимать масштабы проблемы и потребности в ресурсах, чтобы планировать финансирование программы по борьбе с инфекцией, а также оценивать результаты.

"В последние годы в рамках этой программы было сделано несколько важных шагов. Были приняты клинические рекомендации, согласно которым пациенты с гепатитом С стали получать лечение на уровне мировых стандартов", - сказал Владимир Чуланов.



Устаревшие "интерфероновые схемы" терапии были отменены. А инновационные лекарства, способные полностью подавить вирус, были локализованы и производятся в нашей стране. Это сделало современную терапию доступной большему числу пациентов. Хотя пока в приоритетном порядке ее получают больные с продвинутой стадией заболевания.

"Инновационные лекарства способны за два месяца лечения полностью подавить вирус в организме."



А вот в отношении детей было принято прорывное решение: с прошлого года инновационные антивирусные лекарства получают абсолютно все дети, у которых выявлен вирус. Препараты для них закупаются за счет Фонда "Круг добра".

С весны прошлого года, когда стартовал этот проект, лечение получили уже более 1900 детей - это практически половина из всех, у кого установлен диагноз, сообщила представитель фонда Валерия Богданова. Она подчеркнула, что лечение пациенты в возрасте от 3 до 18 лет начинают получать максимально быстро. Главное, чтобы была своевременно подана заявка в "Круг добра".

Одна из серьезных проблем - развивать раннюю диагностику.

"Заболевание входит в число стигматизирующих, многие боятся обращаться к врачам, этот тренд надо ломать", - заявил глава пациентской организации "Победим гепатит вместе" Никита Коваленко.



Владимир Чуланов пояснил: планируется включить скрининг на гепатит С в программу диспансеризации - это будет важным шагом для выявления всех инфицированных. Детей же, которые чаще всего заражаются вертикальным путем от мамы, целесообразно проверять дважды: в возрасте 6 и 16 лет, - рассказал директор Детского НКЦ инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.