Психосоматолог объяснил пользу и вред интервального голодания

Споры о практике голодания и ее воздействии на здоровье ведутся с давних пор. Легендарный целитель и философ Гиппократ, например, осторожно относился к столь радикальным мерам, считая еду лекарством. Ему вторил алхимик Парацельс в расхожем выражении: «Все есть яд и все — лекарство». В наши дни временный отказ от пищи широко практикуется для «очищения» организма от шлаков, продления молодости и снижения веса. Но полезно ли оставаться без еды на некоторое время?

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Что такое интервальное голодание

Это популярный метод избавления от лишних килограммов. Он основан на ограничении приема пищи по определенному графику. Существуют разные варианты этой диеты вплоть до самых жестких схем. Важно выдержать без еды значительный промежуток времени — например, от 16 до 36 часов.

«Кто-то уверен, что данная практика эффективна для похудения. Многим кажется, что интервальное голодание является удобным и почти идеальным способом сбросить вес. Вам не нужно думать, когда и что вы едите — необходимо только придерживаться установленного режима. Однако куда реже можно услышать о серьезной стрессовой перегрузке для организма, которая негативно влияет на самочувствие», — объясняет психосоматолог Екатерина Тур.



Последствия интервального голодания

Вред такой диеты состоит в том, что организм остро реагирует на отсутствие питания в часы бодрствования. Какие внутренние процессы происходят во время голодания?

Проблемы с метаболизмом и общие расстройства

«На фоне отказа от пищи включается метаболическая адаптация. Поэтому у многих быстро возникает ситуация так называемого весового плато, когда масса тела долгое время остается неизменной. При этом человек начинает чувствовать себя плохо. У него появляются усталость, жалобы на отсутствие аппетита, сонливость», — рассказывает Екатерина.



Сердечно-сосудистые заболевания

Когда люди входят в режим интервального голодания, их ткани частично сжигают запасы жира и начинают употреблять белок собственных органов, в том числе сердца. И это фатальный процесс, приводящий к печальным последствиям. О таких проявлениях говорят результаты одного исследования Американской кардиологической ассоциации.

«Так, у 91% людей, голодающих по схеме 16/8, повышается риск смерти от сердечно-сосудистых патологий. У тех, кто придерживается интервалов 12/10, этот риск несколько снижается, но назвать такой вариант голодания полностью безопасным все равно нельзя», — подчеркивает врач.



Стресс и увеличение нагрузки на органы

Интервальное голодание является сильнейшим психоэмоциональным и физическим стрессом. Человеческий организм очень умный. Если ему сначала угрожают голодовкой, а затем переходят к реальному лишению питательных веществ, он адаптируется, замедляет метаболические процессы.

«При этом кишечник начинает всасывать больше калорий из каждого приема пищи, потому что настроен на выживание организма в целом. В итоге получается довольно печальная картина: вес не снижается, зато нагрузка на тело растет», — говорит Екатерина.



Пищевые срывы

На сегодняшний день уже доказано многочисленными исследованиями, что после интервального голодания в огромном количестве случаев происходит пищевой срыв с еще большим набором массы тела. После таких потрясений человеку действительно очень сложно похудеть — в первую очередь, конечно, в психологическом плане.

Подумайте еще раз, прежде чем поддаваться модному голоданию

Радикальные ограничения еще никому не принесли пользы, поэтому трудно встретить совершенно здоровых веганов, адептов сухого голодания и других строгих диет.