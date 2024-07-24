Укус клеща, зараженного боррелиозом, сначала проявляется как покраснение на коже, которое постепенно увеличивается и своим рисунком становится похожим на мишень, поделилась с «Газетой.Ru» врач-дерматолог Дарья Дроздова. По ее словам, место укуса необходимо своевременно обработать.

В первую очередь после укуса нужно осмотреть место укуса, промыть его прохладной водой, приложить лед. Если отмечается зуд, то можно присоединить антигистаминные препараты внутрь, а также использовать уходовые средства от зуда. В случае если место укуса похоже на мишень, стоит незамедлительно обратиться к врачу, — предупредила дерматолог.

Она добавила, что для защиты от укуса клеща нужно обрабатывать одежду и открытые участки кожи репеллентами и не гулять по траве и в кустарниках. Для летних прогулок на природе лучше надевать однотонные светлые вещи, на которых легче заметить клеща. Если насекомое все же присосалось, его нужно аккуратно удалить с кожи и отнести на анализ в лабораторию, подытожила Дроздова.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко ранее рассказал, что единственные насекомые в России, которые переносят опасные для людей инфекции, это клещи. По его словам, от таких болезней помогает прививка.