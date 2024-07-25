«Риск развития подагры». Врач назвал самое токсичное вещество в пиве

Пиво считается слабоалкогольным напитком, однако злоупотребление им повышает риск развития подагры и других проблем со здоровьем. О них россиян предупредила гастроэнтеролог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталья Панина в беседе с «Лентой.ру». Врач также назвала самое токсичное вещество, которое содержится в этом напитке.

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Врач заявила, что о вреде пива ходит много слухов, например, что оно содержит эстроген, от которого у мужчин может вырасти грудь. На самом деле, по ее словам, в этом напитке за счет наличия хмеля присутствует фитоэстроген, однако его влияние на уровень половых гормонов и фигуру не доказано. Еще одним не имеющим научных доказательств мифом Панина назвала убеждение, будто в пиве содержится кобальт, негативно влияющий на сердце.

Гастроэнтеролог подчеркнула: на самом деле самым токсичным веществом в пиве является этиловый спирт, и именно он может привести к серьезным последствиям. В связи с этим она призвала не злоупотреблять этим напитком.

«Пиво считается слабоалкогольным напитком, поэтому его любители редко ограничивают себя в количестве. А зря. Относительно нетоксичной дозой алкоголя считается 40 граммов этилового спирта для мужчин. В 330 миллилитрах пива крепостью 5 процентов содержится 13,6 граммов этилового спирта. Так что получить токсическую для печени дозу очень легко», — Наталья Панина, врач-гастроэнтеролог, диетолог.



По словам Паниной, систематическое злоупотребление пивом со временем может привести к алкогольной болезни печени — жировому гепатозу, гепатиту, фиброзу и даже циррозу. Для поджелудочной железы токсические дозы алкоголя еще меньше, поэтому угроза панкреатита тоже существует, добавила врач.

Также гастроэнтеролог посоветовала не забывать о калорийности пива: в 100 миллилитрах напитка содержится 25-50 килокалорий, но такими порциями, как правило, не ограничиваются. При этом бутылка объемом 500 миллилитров — уже значимая прибавка к калорийности рациона.

«Если пить пиво регулярно, возможно увеличение веса, развитие ожирения. На фоне ожирения же часто развиваются сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, онкологические заболевания. Также наличие в пиве дрожжей делает его фактором риска для развития и обострения подагры», — предупредила Панина.



В заключение врач напомнила о нейротоксичности алкоголя. По ее словам, у людей, злоупотребляющих любым алкоголем, в том числе и пивом, снижается скорость мыслительных процессов, нарушается память, страдает координация движений.

Ранее психиатр и специалист по аддикциям Максим Титков предупредил о губительном влиянии алкоголя по вечерам на сон. По его словам, бокал вина или крепкого спиртного напитка, выпитый вечером, приводит к ухудшению качества ночного отдыха.