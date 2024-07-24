Воспаляет мозг: что известно о вирусе Чандипура и появится ли он в России

В июле 2024 года в Индии зафиксировали вспышку 50 случаев заражения этим вирусом. У заболевших инфекция вызывает острый энцефалит — воспаление головного мозга, как после укуса энцефалитного клеща. Уже 16 человек погибли. Вирус передают москиты, а именно — москиты-флеботомины. Эти насекомые кусают человека и заражают его.

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Роспотребнадзор успокоил: риска завоза и распространения вируса Чандипура в России нет. Москиты, которые переносят этот вирус, в стране вообще не водятся.

Что известно о вирусе Чандипура

Вирус Чандипура впервые обнаружили в 1965 году в индийской деревне с таким же названием. Он относится к семейству Rhabdoviridae и вызывает острый энцефалит — воспаление головного мозга. Особенно опасен вирус для детей от 9 месяцев до 14 лет.

Какие симптомы бывают у больных

У заражённых вирусом Чандипура появляются следующие симптомы:

Высокая температура;

Сильная головная боль;

Рвота;

Судороги;

Спутанность сознания;

Дезориентация.

В тяжёлых случаях пациент может потерять сознание или даже впасть в кому.

Как лечат эту болезнь?

Cпецифического лечения или вакцины от вируса Чандипура пока нет. Врачи проводят поддерживающую терапию: облегчают симптомы и стараются не допустить осложнений.

Как защититься от вируса

Если поедете в Индию, обязательно используйте средства от насекомых. Ими нужно обрабатывать даже москитные сетки. Носите одежду с длинными рукавами и штанины.

Следите за чистотой вокруг дома, не допускайте застоя воды, чтобы не создавать благоприятную среду для размножения москитов.

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