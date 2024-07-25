Перечислены лекарства, которые ни в коем случае нельзя пить с кофе

Многие из нас начинают день с приёма лекарств и с чашки кофе. При этом исследования показывают, что этот напиток может ускорить процесс перемещения пищи через пищеварительную систему, что может повлиять на действие препаратов.

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Вот какие лекарственные препараты нельзя употреблять вместе с кофе.

Лекарства для щитовидной железы. Исследования демонстрируют, что если их принимать одновременно с кофе, то это снизит их усвоение организмом;

Исследования демонстрируют, что если их принимать одновременно с кофе, то это снизит их усвоение организмом; Лекарства от простуды и аллергии. Кофе способен усилить беспокойство, бессонницу при одновременном приёме этих лекарств. Некоторые противоаллергические препараты, такие как фексофенадин, нельзя принимать вместе с кофе: это может вызвать перевозбуждение центральной нервной системы и усилить симптомы беспокойства;

Кофе способен усилить беспокойство, бессонницу при одновременном приёме этих лекарств. Некоторые противоаллергические препараты, такие как фексофенадин, нельзя принимать вместе с кофе: это может вызвать перевозбуждение центральной нервной системы и усилить симптомы беспокойства; Лекарства от диабета. Употребление любого напитка с кофеином, например кофе, может повысить уровень инсулина и сахара в крови;

Употребление любого напитка с кофеином, например кофе, может повысить уровень инсулина и сахара в крови; Лекарство от болезни Альцгеймера. Лекарства от болезни Альцгеймера, такие как донепезил, ривастигмин и галантамин, подвержены влиянию кофеина. Из-за него в мозг может поступать меньше препарата, чем нужно;

Лекарства от болезни Альцгеймера, такие как донепезил, ривастигмин и галантамин, подвержены влиянию кофеина. Из-за него в мозг может поступать меньше препарата, чем нужно; Лекарства от астмы. Большинство людей с этим заболеванием принимают бронходилататоры, такие как аминофиллин или теофиллин, во время обострения. Употребление кофе или других напитков с высоким содержанием кофеина может повысить риск возникновения побочных эффектов из-за этих лекарств, также кофе может ухудшить усвоение и использование лекарств организмом;

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