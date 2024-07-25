Перечислены лекарства, которые ни в коем случае нельзя пить с кофе

Многие из нас начинают день с приёма лекарств и с чашки кофе. При этом исследования показывают, что этот напиток может ускорить процесс перемещения пищи через пищеварительную систему, что может повлиять на действие препаратов.
Вот какие лекарственные препараты нельзя употреблять вместе с кофе.
- Лекарства для щитовидной железы. Исследования демонстрируют, что если их принимать одновременно с кофе, то это снизит их усвоение организмом;
- Лекарства от простуды и аллергии. Кофе способен усилить беспокойство, бессонницу при одновременном приёме этих лекарств. Некоторые противоаллергические препараты, такие как фексофенадин, нельзя принимать вместе с кофе: это может вызвать перевозбуждение центральной нервной системы и усилить симптомы беспокойства;
- Лекарства от диабета. Употребление любого напитка с кофеином, например кофе, может повысить уровень инсулина и сахара в крови;
- Лекарство от болезни Альцгеймера. Лекарства от болезни Альцгеймера, такие как донепезил, ривастигмин и галантамин, подвержены влиянию кофеина. Из-за него в мозг может поступать меньше препарата, чем нужно;
- Лекарства от астмы. Большинство людей с этим заболеванием принимают бронходилататоры, такие как аминофиллин или теофиллин, во время обострения. Употребление кофе или других напитков с высоким содержанием кофеина может повысить риск возникновения побочных эффектов из-за этих лекарств, также кофе может ухудшить усвоение и использование лекарств организмом;
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- Лекарства от остеопороза. Такие препараты, как ризедронат или ибандронат, предотвращают и лечат остеопороз. Но если их принимать одновременно с кофе, то это снизит их эффективность;
- Антидепрессанты. Некоторые препараты, такие как флувоксамин, амитриптилин, эсциталопрам и имипрамин, могут метаболизироваться по-разному, если вы одновременно с ними пьёте кофе. Особенно если этого кофе много. Исследования показывают, что флувоксамин усиливает обычные побочные эффекты кофеина (учащённое сердцебиение, бессонницу);
- Антипсихотические препараты. Лекарства, которые лечат психоз, включают фенотиазин, клозапин, галоперидол и оланзапин. Кофе может препятствовать усвоению этих препаратов. Исследования показывают, что многие из этих лекарств метаболизируются или расщепляются организмом иначе в присутствии кофе;
- Лекарства от артериального давления. Вместе с кофе лекарства типа фелодипина могут хуже усваиваться;
- Мелатонин. Дело в том, что кофеин выполняет прямо противоположную функцию: он делает вас бодрым. В результате после чашки кофе вам может быть сложнее заснуть. Употребление кофе может подавить выработку мелатонина в вашем организме и сделать гормон менее эффективным. Также кофеин и мелатонин могут нейтрализовать друг друга.