Ребенок заразился пожирающей мозг амебой в Израиле

В Израиле зарегистрирован случай заражения редкой амебой Naegleria fowleri, которая поедает мозг. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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10-летний мальчик из Северного округа был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы «Зив» в городе Цфат. Дополнительные анализы подтвердили наличие редкой амебы, пожирающей мозг.

Пострадавший находится в критическом состоянии, он не может самостоятельно дышать и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Специалисты Минздрава страны проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы воды в местах, которые посетил ребенок.

Амеба Naegleria fowleri обитает в пресных водоемах и может попасть в организм при купании и привести к необратимому разрушению головного и спинного мозга. По всему миру известно порядка семи случаев спонтанного излечения. Неглериаз трудно диагностировать, а само заболевание развивается стремительно. Специфического лечения болезни не разработано. Для терапии используют комбинации противогрибковых препаратов с антибиотиками, но они только замедляют развитие болезни.

Ранее трудности с речью у пожилой женщины оказались вызваны пожирающей мозг амебой.