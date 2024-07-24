Подольские врачи спасли 49-летнюю женщину после укуса собаки в шею

В Подольскую областную больницу обратилась 49-летняя женщина с ранами в области шеи. Травму она получила в ходе игры с большой собакой в доме родственников. Заигравшись, животное укусило ее за шею. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

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При первичном осмотре врачи обнаружили, что из одной раны в шее воздух выходил наружу, что указывало на повреждение органов дыхания. В связи с этим было принято решение об операции, пациентку перевели в ЛОР-отделение, так как выявленные травмы грозили удушением и гнойным воспалением из-за инфицирования ран.

«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, то есть обеспечили доступ воздуха в дыхательные пути, провели правостороннюю коллотомию – сделав небольшой надрез на шее, мы герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу и установили дренаж. Совокупная длительность операций составила 2 часа 45 минут», – рассказал заведующий ЛОР-отделением больницы Артем Гербергаген.



Как отмечается, в настоящий момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой. По результатам контрольной компьютерной томографии органов грудной клетки и шеи свободное, самостоятельное дыхание полностью восстановилось, раны зажили, а швы были сняты.