Эндокринолог назвал неочевидные симптомы сахарного диабета

Сухость во рту и очень сильная жажда могут быть симптомами сахарного диабета, рассказала в беседе с «Радио 1» главный внештатный эндокринолог Московской области Инна Мисникова. По ее словам, также с заболеванием могут быть связаны частые походы в туалет.

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"У нас есть признаки, которые могут быть связаны с сахарным диабетом: сухость во рту, если человек часто ходит в туалет, если появилась очень сильная жажда. Но, конечно, нельзя сказать, что они на 100% говорят о заболевании. А изменение голоса не относится к таким симптомам", — объяснила медик.



Эндокринолог отметила, что часто болезнь протекает без симптомов, поэтому необходимо знать о факторах риска. К ним относится возраст, поскольку после 45 лет все люди попадают в зону риска развития сахарного диабета.

"Каждые три года нужно проверять, нет ли нарушений", — добавила Мисникова.



Ранее стало известно, что хотя многие люди и мечтают избавиться от лишних килограммов, быстрая потеря веса без сокращения потребления калорий или занятий в спортзале может говорить о проблемах со здоровьем. Данные симптомы могут быть признаками развития рака и диабета. Обратиться к врачу следует тем, кто теряет более 4,5 кг веса менее чем за год.