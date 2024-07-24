Медик предупредил о заболеваниях, которые могут переносить слепни

Слепни могут переносить сибирскую язву, рассказал в беседе с интернет-изданием Regions врач Видновской клинической больницы Игорь Корниенко. По его словам, эти насекомые также могут быть переносчиками полиомиелита.

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"После укуса есть риск заразиться лимфатическим филяриозом, клещевым энцефалитом, сибирской язвой, полиомиелитом — вирусным заболеванием, поражающим нервную систему человека, трипаносомозом или болезнью Шагаса. Заражение людей происходит редко, преимущественно в эпидемиологических очагах инфекций", — объяснил медик.



Врач отметил, что слепни могут быть переносчиками большого количества заболеваний, поскольку они не брезгуют кровью мертвых животных. Несмотря на то что большинство этих болезней излечимы, есть необратимые для здоровья последствия.

Если появилась тошнота, затруднение дыхания и потеря сознания, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, добавил Корниенко. Кроме того, люди, которые знают о том, как укусы слепней сказываются на их организме, должны носить с собой аптечку с нужными препаратами, заключил врач.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал использовать репелленты, чтобы защититься от нашествия слепней и оводов. Он подчеркнул, что средство необходимо наносить на открытые участки кожи, при этом избегая попадания в глаза и на слизистые оболочки.