Химик объяснил, что делать при попадании речной или морской воды в глаза

При попадании речной или морской воды в глаза в качестве первой помощи допустимо использовать крепкую чайную заварку, рассказал NEWS.ru профессор медфака Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский. Он отметил, что также подойдут капли с сульфацетамидом.

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"Если речная или морская вода попала в глаза, возможно воспаление соединительной оболочки глаза, конъюнктивит. В качестве мер первой помощи при этом заболевании можно применить крепкую чайную заварку или закапать сульфацетамид. Если, несмотря на принятые меры, симптомы раздражения и воспаления не прошли в течение суток, не мешкайте, обратитесь к врачу", — подчеркнул Березовский.



По его словам, в речной воде могут присутствовать разные болезнетворные микроорганизмы: от холерных вибрионов до вируса гепатита A. Эксперт напомнил, что если человек «наглотался» воды во время купания, то не обязательно заразится микробами.

"Если ваш ребенок, ныряя, случайно «нахлебался» мутной воды, не нужно его лечить «профилактически» до появления симптомов заболевания. Холерный вибрион очень опасен для человека голодного. У того, кто плотно поел, в желудке достаточно соляной кислоты, к которой холерный вибрион очень чувствителен, и вероятность, что человек, наглотавшись воды, заболеет холерой, достаточно низкая", — заявил Березовский.



Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения кандидат биологических наук биолог Юрий Мануков заявил, что купание в водоемах, где есть карпы, может быть опасным для человека. По его словам, представители семейства карповых часто бывают заражены плоским червем из класса сосальщиков, вызывающим описторхоз.