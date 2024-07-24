Доктор рассказал, что нельзя делать при инсульте до приезда скорой

При инсульте до приезда скорой больному нельзя есть, пить и принимать лекарства, предупредил директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов в беседе с aif.ru. По его словам, неверные действия могут привести к осложнениям.

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"При подозрении на инсульт есть принцип НЧР — ничего через рот. Это значит, что до приезда скорой человеку важно не давать ничего есть или пить и не принимать какие-либо лекарства. В дебюте инсульта у подавляющего числа пациентов возникает нарушение глотания. Если в таком состоянии принять таблетку, она из-за нарушения глотания может попасть в легкие, из-за чего впоследствии у человека может развиться пневмония", — отметил врач.



Он добавил, что пневмония — это тяжелейшее осложнение, сильно увеличивающее риски для жизни у пациентов, перенесших инсульт. Лучшим решением будет уложить больного на бок, чтобы он не захлебнулся при возникновении рвоты, и ждать приезда врачей скорой помощи.

Врач-невролог Юлия Валуйская ранее рассказала, что инсульт у молодых может случиться из-за аневризмы. По ее словам, также риск возникновения инсульта увеличивают психические расстройства.