Терапевт назвала причины внезапного облысения у мужчин

Причинами облысения у мужчин могут быть гормональные изменения, инфекции, интоксикации, погрешности в питании, рассказала NEWS.ru терапевт Зарема Тен. Эксперт добавила, что среди болезней стоит отменить проблемы с зубами, миндалинами и желчевыводящими путями.

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Гормональный статус, хронические инфекции, интоксикации, питание, стресс. Хронические инфекции — заболевания зубов, носоглотки, миндалин, желчевыводящих путей, питание — диеты и несбалансированные приемы пищи, а интоксикация — алкоголь, курение и другие вредные привычки. Но, как показывает практика, лысеют и мужчины, ведущие ЗОЖ, — заявила Тен.



По ее словам, истинную причину выпадения волос лучше определять во время медицинского обследования. Тен напомнила, что негативно влияет на организм и COVID-19.

Нужно обязательно обследоваться и сдать анализы. Не будем забывать и про коронавирус. Одной из побочных реакций на ковид считается потеря волос. Когда у человека тотальное облысение — полное отсутствие волос на голове, бровях... Чаще всего это происходит после перенесения серьезных заболеваний. В других случаях люди просто сталкиваются с диффузным поредением, когда заметных очагов не наблюдается, но у кого-то это тоже вызывает неприятные ощущения, — подытожила Тен.



Бьюти-блогер Рия Горбунова ранее рассказала, что при составлении графика мытья головы стоит отталкиваться от личных ощущений и уровня загрязнения волос. По ее словам, обладатели нормальной кожи могут мыть пряди два раза в неделю, но при использовании стайлинговых средств голова может загрязняться быстрее, чем обычно.