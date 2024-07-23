Ученые спрогнозировали рост числа случаев слепоты

Международный коллектив ученых, в который входят сотрудники МФТИ, провел оценку глобальной потери зрения из-за возрастной макулярной дегенерации в 2000–2020 году. В 2020 году из-за этого заболевания в мире 1,85 млн человек были слепы, умеренные и тяжелые нарушения зрения имели 6,23 млн. В будущем число людей с подобным возрастным глазным заболеванием и слепотой увеличится. Это требует совершенствования методов лечения и расширения услуг по реабилитации, рассказали «Газете.Ru» в МФТИ.

Возрастная макулярная дегенерация — это приобретенное дегенеративное заболевание, поражающее макулу (желтое пятно), где происходит основная фокусировка лучей света.

Факторами риска развития заболевания считаются пожилой возраст, генетический фон, семейный анамнез, европейское происхождение и курение. За последние два десятилетия наметился значительный прогресс в лечении болезни в экссудативной стадии, но большинство случаев неэкссудативной стадии, наиболее распространенной формы заболевания, пока не поддаются эффективному лечению.

Согласно результатам исследования, в странах с высоким уровнем дохода было зафиксировано наибольшее число людей со слепотой, связанной с возрастными болезнями (600 тыс. человек). При этом с 2000 по 2020 год общая распространенность слепоты из-за возрастной макулярной дегенерации снизилась в глобальном масштабе на 19,3% с большим разбросом между регионами. С другой стороны, за тот же период общая распространенность возрастного нарушения зрения увеличилась в глобальном масштабе на 10,1%.

«Интерпретировать полученные результаты стоит критически. С одной стороны, исследование показало, что за 20 лет произошло снижение количества случаев слепоты из-за этого заболевания, но с другой — мы видим увеличение количества умеренных и тяжелых нарушений зрения. Что необходимо учесть при интерпретации таких данных: показатель распространенности заболеваний тесно связан со средним возрастом населения, который варьируется от страны к стране. Соответственно, и результаты колеблются от страны к стране. Неудивительно, что они достигают наибольших значений в странах с высоким уровнем дохода. С другой стороны, сравнение цифр по полной потере зрения, умеренным и тяжелым нарушениям позволяет заключить, что медицинские интервенции дают свои плоды. Следующий шаг — уменьшить количество тяжелых последствий, но это потребует времени», — рассказал «Газете.Ru» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Отставнов.



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