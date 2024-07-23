Врач напомнил порядок обращения с шампунями против перхоти

Шампуни против перхоти не рекомендуется использовать дольше 14 дней, предупредила дерматоверенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что их можно применять без назначения врача, так как они не являются рецептурными. По ее словам, использовать такие шампуни следует, пока не удастся устранить проблему.

Шампуни против перхоти особо ничем не опасны, это космецевтика. Их можно использовать без назначения врача, это не рецептурные препараты. Обычно хватает двух недель, чтобы устранить проблему с помощью такого шампуня. Такие шампуни активно используют во всем мире, никакой опасности в них нет, — пояснила Нагайцева.



По словам трихолога, приобрести шампунь против перхоти можно как в аптеке, так и в магазине. Нагайцева отметила, что их основная задача заключается в устранении воспаления кожи головы, покраснений, зуда и восстановлении водно-липидной мантии кожи.

Как только шампунь это все убирает, я рекомендую вернуться к вашему обычному шампуню. Используйте шампуни против перхоти только по мере необходимости, — добавила специалист.



Бьюти-блогер Рия Горбунова ранее рассказала, что при составлении графика мытья головы стоит отталкиваться от личных ощущений и уровня загрязнения волос. По ее словам, обладатели нормальной кожи могут мыть пряди два раза в неделю, но при использовании стайлинговых средств голова может загрязняться быстрее, чем обычно.