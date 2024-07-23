Что делать при ожоге медузы

Если купающегося «ужалила» медуза, то, в первую очередь, следует удалить с его кожи стрекательные клетки. Об этом сайти aif.ru рассказал руководитель хирургической службы ДГКБ им. З.А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.

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По его словам, соскрести их можно любым предметом, например, тупой стороной лезвия ножа. Ни в коем случае нельзя делать это голыми руками, так как оказывающий помощь тоже получит ожог.

«Далее следует промыть поврежденное место водой, лучше морской, и приложить холод. Не помешает принять антигистаминные препараты... Для профилактики инфекции рекомендуется побрызгать на травмированное место водным раствором мирамистина», - указал врач.



Шеин добавил, что категорически запрещается растирать обожжённый участок кожи руками, чесать его, «накладывать мазевые повязки, мазать зелёнкой или йодом».

Ранее на популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».