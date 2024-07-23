Врач Шеин рассказал, что делать при ожоге медузы
Если купающегося «ужалила» медуза, то, в первую очередь, следует удалить с его кожи стрекательные клетки. Об этом сайти aif.ru рассказал руководитель хирургической службы ДГКБ им. З.А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.
По его словам, соскрести их можно любым предметом, например, тупой стороной лезвия ножа. Ни в коем случае нельзя делать это голыми руками, так как оказывающий помощь тоже получит ожог.
«Далее следует промыть поврежденное место водой, лучше морской, и приложить холод. Не помешает принять антигистаминные препараты... Для профилактики инфекции рекомендуется побрызгать на травмированное место водным раствором мирамистина», - указал врач.
Шеин добавил, что категорически запрещается растирать обожжённый участок кожи руками, чесать его, «накладывать мазевые повязки, мазать зелёнкой или йодом».
Ранее на популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».