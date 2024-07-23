Как действовать при укусе змеи до приезда скорой

На место укуса змеи нужно положить лед, чтобы замедлить распространение яда по организму, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, пострадавшему также нужно пить много жидкости и меньше двигаться.

При укусе змеи лучше незамедлительно вызывать скорую помощь. При этом нельзя двигаться, то есть необходимо обеспечить покой, потому что так только ускоряется всасывание яда. Можно приложить холод на место укуса, это тоже замедлит распространение яда по организму. Можно и нужно обильно пить жидкость, также стоит принять антигистаминный препарат. Это все, что можно сделать самостоятельно до приезда бригады медиков, — рассказал Шеляков.



Ранее врач Азизбек Ботиров рассказал, что при укусе гадюки следует промыть рану проточной водой и вызвать врачей. Он добавил, что поврежденную кожу не должны сдавливать одежда или аксессуары, поэтому их необходимо снять. Специалист также указал, что ни в коем случае нельзя высасывать яд, так как можно отравиться вслед за пострадавшим.

До этого герпетолог, научный сотрудник лаборатории молекулярной токсинологии Института биоорганической химии РАН Владислав Старков сообщил, что гадюка может напасть на человека в целях самозащиты, но и такое происходит далеко не всегда. По его словам, в большинстве случаев змеи предпочитают просто уползти.