Эндокринолог перечислила опасные после 50 лет привычки

Некоторые привычки постепенно убивают здоровье человека, особенно в возрасте старше 50 лет, предупредила врач терапевт-эндокринолог Ирина Ленькина в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, среди опасных факторов — курение и употребление алкоголя.

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Курение в разы повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательных путей и злокачественных новообразований. Риск преждевременной смерти от ишемической болезни сердца среди курильщиков в три раза выше, чем аналогичный показатель в некурящего населения, — отметила эндокринолог.



Она добавила, что избыточный вес и ожирение повышают риски таких заболеваний, как сахарный диабет II типа, подагра, артериальная гипертензия, желчнокаменная болезнь, заболевания опорно-двигательной системы, ишемическая болезнь сердца и многие другие.

Употребление алкоголя вредит печени, сердечно-сосудистой и нервной системе, а также поджелудочной железе. Эта привычка влияет на ухудшение памяти и концентрации внимания, снижение тургора кожи и увеличивает риски появления инсульта, панкреатита и цирроза, подчеркнула Ленькина.

Сидение — второе курение. При гиподинамии происходит атрофия мышц, прогрессирующее уменьшение костной массы, ухудшение кровообращения, снижение легочной вентиляции, уменьшение интенсивности газообмена, нарушение перистальтики кишечника, снижение памяти, внимания, интеллектуальных возможностей, — объяснила специалист.



Переизбыток ультрафиолетовых лучей приводит к фотостарению кожи, разрушая коллаген. Более того, солнце влияет на возникновение пигментных пятен, которые могут стать кератомами. При этом УФ-излучение — главный фактор развития меланомы, подытожила эндокринолог.

Нарколог Ивери Кизицкий ранее рассказал, что курение является хронической болезнью, от которой невозможно полностью излечиться. По его словам, полностью избавиться от этой вредной привычки нельзя, однако можно выйти в ремиссию.